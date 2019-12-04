مقتل 5 أطفال إثر انفجارعبوة ناسفة حوثية أثناء لعبهم

فهمي محمد(صدى):

قتل 5 أطفال؛ إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر أن خمسة أطفال عثروا على عبوة ناسفة في أحد الأحياء السكنية بمديرية الدريهمي، وانفجرت فيهم أثناء لعبهم بها.

وأوضحت أن انفجار العبوة أدى إلى مقتل جميع الأطفال على الفور، وهم: عبدالسلام عبدالله مسعود، وأماني عمر صغير (7 أعوام)، ومراد أحمد مشروعي ( 8 أعوام)، وعبدالله مسعود ( 8 أعوام)، وسيد عمر يحيى ( 13 عامًا).