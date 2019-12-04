أمر ملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات من جميع أنحاء العالم

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن صدور أمرًا ملكيًا بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

واشتمل الأمر الملكي، أن يتم الرفع بالأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم ممن تتوفر فيهم الشروط التي تضمنها الأمر الملكي.

ويتضمن الأمر تجنيس المتميزين والمبدعين في مجالات كل من: العلماء الشرعيين، علماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران والمجالات الثقافية والرياضية والفنية.