شام الذهبي تنشر فيديو لأصالة وزوجها وتنفي الانفصال

أميرة خالد(صدى):

بعد إعلان انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق عريان، نشرت شام الذهبي ابن الفنانة السورية مقطع فيديو يجمعهما في عيادتها.

ونشرت شام الذهبي، مقطع فيديو عبر تطبيق «انستجرام» يجمعهما أثناء خضوعهما لجلسة علاجية داخل عيادتها، إذ قالت أصالة فيه : « نحصل على الفيتامينات حتى نستطيع أن نتحمل ما لا يمكن تحمله».

وقال الجمهور إن الفيديو تم تصويره قبل شائعات الانفصال التي تم التحدث عنها مؤخرًا، وأن الفنانة السورية وزوجها قاما بزيارة عيادة شام الذهبي قبل الإعلان عن وجود خلافات بينهما.

وكان الإعلامي تامر أمين قد أعلن عن انفصال أصالة وزوجها، وهو ما كان شبه مؤكد بعد بكاء أصالة على المسرح في موسم الرياض.