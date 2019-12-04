جامعة الحدود الشمالية تنظم حملة توعوية عن مخاطر السيول تحت شعار لا تأمن السيل

فاطمة الرويلي(صدى):

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية -حفظه الله- افتتح معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري مساء يوم الأربعاء 7/4/1441هـ بمجمع عرعر مول بمدينة عرعر الحملة التوعوية عن مخاطر السيول تحت شعار: (لا تامن السيل)، والتي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومجمع عرعر مول، وقد حضر الافتتاح مدراء الجهات المشاركة في الحملة وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وستستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام. وفي بداية الحملة استمع معاليه والحضور إلى شرح موجز من ممثلي القطاعات المشاركة.

وقد ضم المعرض المصاحب للحملة العديد من الكتيبات والمطويات واللافتات، ومرسماً للأطفال، وقد تم توزيع الهدايا على الأطفال المرافقين لرواد المجمع التجاري.

وأشار معالي مدير الجامعة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على خدمة المجتمع وتوعيته من مخاطر السيول والوصول بالخدمة إلى مكان تجمع المواطنين، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خصوصاً في أوقات مواسم هطول الأمطار والسيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، مؤكداً على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات والإرشادات التي تصدرها الجهات الرسمية والمختصة، مثل: الأرصاد الجوية والدفاع المدني وعبر الوسائل الرسمية، وفي الختام قدم معاليه الشكر للجهات المشاركة مع الجامعة في هذه الحملة.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الجامعة تجاه المجتمع وتوعيته، وتهدف إلى نشر الوعي بتعريف المجتمع بمخاطر السيول، وطرق التعامل معها، ووسائل الإنقاذ، إضافةً إلى كيفية التعامل مع حالات الغرق، خصوصاً بعد التزايد الملحوظ بأعداد ضحايا السيول.