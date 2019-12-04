بالفيديو.. الفنانة «وعد» تكشف عن فرحتها بـ 3 قرارات مهمة في المملكة

أميرة خالد(صدى):

أعربت الفنانة “ وعد ” ، اليوم الأربعاء، عن فرحتها بـ 3 قرارات تم تطبيقها مؤخرًا في المملكة.

وجاء ذلك ردًا من وعد خلال استضافتها ببرنامج “معالي المواطن”، عن رأيها في 3 قرارات هم: إطلاق مجمع ملكي للفنون، والثاني إنشاء وزارة الثقافة أكاديميتين للفنون، والقرار الثالث والأخير قرار تعليم الموسيقى في المدارس.

وقالت “ وعد ”: “ ماذا أقول لك؛ الواحد ما كان يحلم أصلاً أو يجيء في باله أنه يسمع هذه القرارات تمر من جانبنا، شيء رائع ما يحدث، الحمد لله أني وصلت لهذه المرحلة التي وصلنا إليها ”.

وأضافت: “ تشعر أن الأجواء القادمة كلها إيجابية، تشعر أنها تُفرح القلب، حتى واحدة مثلي عاشت مأساة لما ترى الأجيال القادمة سيدخلون هذا المجال من الطريق الصحيح وهو التعليم ”.