في غياب العنصر النسائي.. فيلم «آخر زيارة» يُجسد صراع الأجيال بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

يشارك الفيلم السعودي «آخر زيارة»، في المسابقة الرسمية بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو أول فيلم روائي طويل ويخرجه عبدالمحسن ضبعان.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 أجيال «جد وأب وابن» وبينهم فجوة عميقة تعكس الاختلاف بين جيل كل منهم.

ويقوم ببطولة الفيلم الأب ناصر، وهو الممثل أسامة القس، وابنه وليد الذي يجسده الممثل الشاب عبدالله الفهاد.

و يتضح مدى عمق الفجوة بين ناصر وابنه في القرية التي عاشا فيها طوال حياتهما، إذ يحاول الأب أن يجبر ابنه على الالتزام بالصلاة وبعادات القرية المحافظة في مسعى للمحافظة على المظاهر أمام شقيقه وأبنائه.

أما الابن فينعزل مع موسيقاه وهاتفه المحمول، وقد تعاظم بداخله الشعور بأن والده عاجز عن فهمه، فيما شهد غياب العنصر النسائي.