الهلال يخوض بطولة كأس العالم للأندية بـ3نجوم

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن خوض لاعبي الفريق لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بقمصان تحمل 3 نجوم، رمزًا للقب الآسيوي الثالث.

ويذكر أن الهلال يستعد لملاقاة الترجي في 14 ديسمبر، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام منافساتها خلال الفترة بين 11 و21 ديسمبر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” قد أوصى الهلال بضرورة اللعب بقمصان تحمل 3 نجوم، رمزًا لألقاب دوري أبطال آسيا التي توج بها الهلال في أعوام 1991 و2000، ثم 2019.