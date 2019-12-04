بعد انضمامها للساخرين منه.. إليزابيث تُعنف ابنتها أمام ترامب وميلانيا (فيديو)

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهي تُعنف ابنتها الوحيدة الأميرة آن، في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وجاء ذلك خلال استقبال الملكة لترامب وزوجته في قصر باكنغهام، حيث صافح ترامب وزوجته الملكة والأمير تشارلز وزوجته كاميلا، فيما كانت الأميرة آن على بُعد خطوات منهم.

وأوضح الفيديو، الملكة وهي تنظر لابنتها لتحثها على التقدم وإلقاء التحية على الضيوف، إلا أن الأميرة لم تفعل.

وشوهدت الأميرة آن، وهي تنضم إلى الزعماء أثناء حديثهم وسخريتهم من ترامب، في وقت لاحق من اليوم.

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