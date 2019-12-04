بالفيديو.. ميلانيا ترامب تخرق البروتوكول الملكي بقبلة

واشنطن(صدى):

تلقت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، دعوة من كاميلا دوقة كورنوول، وذلك لتناول الشاي في “كلارنس هاوس”، وذلك قبل ساعات من بدء حفل الاستقبال في قصر باكنغهام.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، إن زوجة “ترامب” بدأت اللقاء بشكل خاطئ بعدما خرقت البروتوكول الملكي وحرصت على تقبيل كاميلا على خديها، واستمرت الأخيرة في تحيتها حتى لا تضعها في موقف محرج.

ومن ناحية أخرى، احترم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البروتوكول الملكي، وصافح الأمير تشارلز وكاميلا، دون تبادل القبلات على الخدين الذي يعتبر من الأشياء المزجعة للكثيرين.

ويحتوي الموقع الرسمي للعائلة الملكية على عدة صفحات توضح طرق التعامل مع أفراد العائلة والطريقة الأفضل لمصافحتهم.

ولم يكن ذلك الموقف هو الوحيد اللافت في اليوم، إلا أن الزوجان الرئاسيان انتظرا ترامب وزوجته لمدة ساعة تقريبًا، بعدما تأخر وصولهم من الساعة 5:10 إلى 6:05 مساءًا.