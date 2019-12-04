وزير الصحة: لاحظنا 30 % زيادة في الإصابة بالإنفلونزا

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعى على ضرورة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا بعد زيادة معدلات الإصابة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال الربيعة عبر تويتر: لاحظنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لذا أنصح بتطعيم الإنفلونزا فهو يحمي من الإصابة بنسبة ٦٠٪، ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأضاف أنه يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجانًا وبدون موعد، داعيًا من لديه أي سؤال أن يتصل على رقم ٩٣٧.