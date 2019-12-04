بالفيديو.. حميمية إيمانويل ماكرون وميلانيا في الشارع المظلم بلندن

باريس(صدى):

رصدت عدسات الكاميرا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يصافح سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بحرارة وحميمية أمام زوجها.

جاءت المصافحة خلال وصول ماكرون وترامب وزوجته إلى قصر بانكنغهام في لندن، إذا صافح ماكرون ترامب بلامبالاة، ثم شد على يد ميلانيا.

وأطلق الرئيس الأمريكي في وجه نظيره الفرنسي على طاولة قمة الناتو المنعقد في المملكة المتحدة، الكثير من الانتقادات.