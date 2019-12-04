الأخضر يختتم استعداداته لقطر في غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري (صور)

نواف السالم(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدا الخميس، في نصف نهائي كأس الخليج العربي ( خليجي 24 ).

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير قبل أن يجري مناورة على نصف الملعب.

وأكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب، ما يعني غيابهما عن اللقاء.