« الصحة البريطانية » تضع عدة نصائح للحفاظ على الصحة في الشتاء

لندن(صدى):

شددت منظمة الصحة الوطنية البريطانية، على ضرورة اتباع العديد من النصائح للمحافظة على الصحة في فصل الشتاء لتجنب الإصابة بالأمراض.

وقالت منظمة الصحة إن فصل الشتاء يعتبر من أكثر الفصول التي تنتشر به الأمراض، مما يصبح من الضروري اتباع النصائح بشكل مستمر لتجنب الإصابة بتلك الأمراض.

ونصحت المنظمة بضرورة الإكثار من شرب عصير الليمون البارد والحليب بين الوجبات لتعزيز وظائف الجهاز المناعي وإمداد الجسم بالبروتين اللازم لمواجهة الأمراض مع تقسيم الطعام على 5 وجبات وتناول الخضروات والفاكهة.

كما شددت المنظمة على ضرورة ممارسة الرياضة وعدم البقاء في المنزل، وذلك لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط مما يساعد على التحكم في الوزن، حيث يزداد الوزن كثيرًا في فصل الشتاء.

وأوصت بضرورة تناول وجبة الإفطار في بداية اليوم بجانب أي نوع من العصائر التي تحتوي على الفيتامينات، حيث أن وجبة الإفطار تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وحذرت المنظمة من النوم لفترة طويلة حتى لا يؤثر بالسلب على الساعة البيولوجية للجسم، والحصول على قسط كافٍ فقط من النوم.