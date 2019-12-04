التنمية الأسرية يؤهل 22 فتاة من المقبلات على الزواج بالشرقية

بدر الحارثي(صدى):

قام فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية بتأهيل 22 من الفتيات المقبلات على الزواج وذلك من خلال برنامج تثقيفي توعوي انتهي أمس واستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مركز التنمية الأسرية النسائي بالدمام وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن البرنامج قدم المادة العلمية للفتيات المشاركات من خلال الحقيبة التدريبية المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

والتي تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج من الناحية النفسية والاجتماعية والشرعية والصحية والاقتصادية وأضاف العفيصان أن مراكز التنمية الأسرية بالشرقية التابعة للجمعية تهدف إلى توعية الأسرة السعودية وتقديم الاستشارات الأسرية لها والاهتمام بقضايا إصلاح ذات البين والاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والوعي المالي للأسرة لتسهم بذلك في رقي وتقدم المجتمع.

مشيرا إلى أن المجتمعات المتقدمة تتقدم بفضل الترابط والتماسك بين أفراد الأسرة ونشر الوعي بين أفرادها، كاشفا أن فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية قدم خلال عام 659 استشارة متعلقة بالزواج وحالات الطلاق، كما قدم المركز خلال الفترة ذاتها 88 استشارة نفسية و171 استشارة تربوية.

في حين وصل عدد المستفيدين من كافة برامج المركز 15598 مستفيدا خلال العام الماضي كما يقدم المركز خدماته واستشاراته حضوريا وهاتفيا أيضا عبر الهاتف الاستشاري على الرقم الموحد 920005205، ويتلقى المستشارون الاستشارات الهاتفية ويقومون بالرد عليها بدءا من الساعة 4.30 عصرا وحتى 8.30 مساء من الأحد وحتى الخميس،

من جانبها أشارت نورة الكناني مديرة فرع جمعية البر بالشرقية مركز التنمية الأسرية النسائي بالدمام إلى أن الحقيبة التدريبية قدمتها نخبة من المتخصصات في مجال التدريب والاستشارات الأسرية ففي الجانب الشرعي أشارت المستشارة الأسرية عايدة العمري لمفهوم الزواج الناجح شرعيا وأركانه وحقوق الزوجين وأساسيات الزواج الناجح فيما أشارت المستشارة فاطمة الشهرانى إلى الجانب الاقتصادي في الزواج كأساسيات الاعتدال في ميزانية المنزل والتركيز على الأولويات وحذرت من السلوكيات المدمرة لاقتصاد الأسرة فيما أشارت المستشارة ريما بوبشيت للجانب النفسي كالفروق والاحتياجات النفسية بين الزوجين وفن التواصل والحوار وحل المشكلات مع الزوج ومع أهله أيضا لتجنب التوتر النفسي في العلاقات وفي ختام اللقاء التأهيلي كرمت مديرة المركز نورة الكناني المستشارات اللائي قدمن اللقاء وشددت على الفتيات المتدربات ضرورة الأخذ بالنصائح العلمية والأسرية التي قدمت لهن خلال اللقاء للحفاظ على حياة زوجية ناجحة.