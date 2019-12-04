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خرجت لأداء الاختبارات.. التحقيق في وفاة طالبة محترقة

خرجت لأداء الاختبارات.. التحقيق في وفاة طالبة محترقة
تركي السالم(صدى):

فتحت النيابة العامة لمنطقة جازان، تحقيقًا في وفاة طالبة الأسبوع الماضي.

وخرجت الطالبة برفقة أخرى، لأداء اختبارات مدرسية، ثم تلقت أسرتها بلاغًا عن وجودها جثتها في أحد المستشفيات.

وفوجئت الأسرة بالعثور على ابنتها محترقية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنها توفيت متأثرة بحريق اندلع في شقة.

وتنتظر النيابة، تقرير الطبي الشرعي حول أسباب الوفاة لاستكمال التحقيقات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88485 ] نشر منذ 54 دقيقة

الله يرحمها ، بس ويش وداها للشقه وهي رايحه تخبر باالمدرسه ……….!!!!!؟

.. ياترى مخطوفه ……..!!!!!!!؟؟؟

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