تفضيل العزوبية.. أسباب تأخر زواج الفتيات في الوطن العربي

أميرة خالد(صدى):

شهدت الأونة الأخيرة ارتفاع نسبة تأخر زواج الفتيات في الوطن العربي ، ويرجع هذا الأمر لعدد من الأسباب المختلفة.

ومن بين الأسباب التي دفعت إلى تأخر زواج الفتيات مغالاة الأهالي في المهور، فيطالب بعد الأهالي بمبالغ خرافية تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج.

والبطالة أحد أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، فلا يتمكن الشاب الذي لا يعمل من الزواج بالتالي تتأخر الفتيات في الزواج .

وتأتي الحروب والمشاكل السياسية في بعض الدول العربية لتكون سببًا قويًا في تأخر زواج الفتيات.

ومن أبرز الأسباب التي قد لا يراها البعض هو تفضيل عدد كبير من الفتيات لحياة العزوبية؛ فتبتعد الفتيات عن الارتباط تجنبا للارتباط بشخص غير مناسب.