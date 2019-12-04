شيرين رضا تُثير جدلا بفيديو منتشر لها: « دي قلة أدب »

القاهرة(صدى):

انتشر فيديو للفنانة شيرين رضا تتحدث من خلاله حول كلمة «عانس» وذلك تزامنًأ مع أزمة شيرين عبدالوهاب في حلفها الأخير.

وقالت شيرين في الفيديو المنتشر: أنا معتقدش أن في حاجة اسمها بنت عانس، اللي اخترع كلمة عانس دي المفروض يتقتل، هو أكيد مات بس مش مشكلة نجيبوا ونقتله تاني دي قلة أدب.

واستخدمت شيرين عبدالوهاب لفظ عوانس، فى حفلها الأخير بالمملكة، وهو ما أصاب الجمهور بغضب شديد.

وقالت المطربة المصرية في الحفل «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس».