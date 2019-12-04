وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية البنجلاديشي يبحثان ترتيبات موسم حج 1441هـ

مكة المكرمة(صدى):

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش شيخ محمد عبدالله والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية بنجلاديش.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية بنجلاديش بموسم حج 1441هـ.

إلى ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من بنجلاديش و جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، بأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – أنجزت العديد من المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وهيأت كافة طاقاتها ومواردها البشرية والتقنية والمادية من أجل راحة وخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء فريضة الحج ليتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة واطمئنان.

من جهته أعرب معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش باسم حكومة بلاده عن الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين لقاء جهودهم المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن الحجاج البنجلاديشيين تغمرهم المشاعر الروحانية عند زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتابع قائلاً : نقدر جهود المملكة العربية السعودية التي تسعى جاهدة لخدمة قضايا المسلمين، مؤكدًا وقوف بلاده مع المملكة في ظل العلاقات المتينة والمتميزة بين البلدين.