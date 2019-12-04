وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الزامل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات الزامل القابضة، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة للرجال؛ للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة ” الخليج العربي للإنشاءات ” في محافظة الخبر.

وأوضحت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدير مشروع، ومدير العقود والتقدير “، لافتة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .