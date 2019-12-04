الأمير خالد الفيصل يرعى افتتاح معرض جدة الدولي الخامس للكتاب .. الأربعاء القادم

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة يوم الأربعاء القادم والذي يستمر لمدة عشرة أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة .

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لافتتاحه ورعايته للمعرض.

وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم, وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض .