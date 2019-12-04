أحمد سعد: لم أقصد إيذاء سمية الخشاب وزوجتي من خارج الوسط

القاهرة(صدى):

عاد الفنان أحمد سعد مجددًا للحديث عن علاقته مع الفنانة سمية الخشاب، والمشكلات التي أدت لطلاقهما والتي تم الإفصاح عنها في العديد من الحوارات التليفزيونية.

وقال «سعد» في حواره ببرنامج mbctrending، إنه لم يكن يرغب في الطلاق من سمية الخشاب، مشيرًا إلى أنه كان ينظر للعِشرة التي كانت بينهما.

وأضاف أن مشكلة الشيك التي أثارتها سمية الخشاب تم الاتفاق على حلها بالتراضي بحضور، كما اتفقا على التنازل على كل القضايا بينهما، لكن التأخير كان من قبل سمية والمحكمة أصدرت حكمها.

وأكمل أنه لم يتعرض لصدمة من الزواج مثلما أشير، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج نطاق الوسط الفني و « السوشيال ميديا » .