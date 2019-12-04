وصفة طبيعية لتبييض بشرة الركبتين

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، أنه يمكن الحصول على بشرة ركبتين بيضاء من خلال القضاء على البقع الداكنة التي تظهر عليها ، من خلال بعض الوصفات الطبيعية مثل وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون. فهما يحتويان على الفيتامين C الذي يؤدي دور مضاد فعال للأكسدة ومكافح للسموم.

ولتحضير هذه الوصفة يجب توفير ملعقتي طعام من زيت جوز الهند و3 ملاعق طعام من عصير الليمون.

يمزج المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً. تفرك بشرة الركبتين به مع التدليك اللطيف ثم يترك عليها لمدة لا تقل عن 40 دقيقة. وبعد هذا يتم الغسل جيداً. ومن أجل الحصول على نتيجة سريعة من المفيد تكرار العملية من مرتين إلى 3 مرات اسبوعياً.