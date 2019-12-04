الولايات المتحدة تحصل على معلومات بهجوم إيراني محتمل

واشنطن(صدى):

أكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه توافرت العديد من المعلومات الاستخباراتية حول تهديد إيراني محتمل للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت الشبكة إن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية جمعوا العديد من المعلومات خلال شهر نوفمبر الماضي حول التهديد الإيراني المحتمل للقوات الأمريكية ومصالحها.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت تحركًا كبيرًا للقوات والأسلحة الإيرانية التي وضعت الولايات المتحدة في مخاوف فيما يتعلق بهجوم محتمل من الجانب الإيراني.