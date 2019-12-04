رحيل غوميز يُحير جماهير الهلال .. وإعلامي يحسم الجدل

ماجد محمد(صدى):

أثارت صحف تركية جدلا حول مستقبل نجم الهلال الفرنسي غوميز بعد أن أكدت على رحيله خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة “Güneş” التركية، اليوم الأربعاء إن غوميز سيرحل بشكل أكيد عن الفريق الأزرق الفترة المقبلة.

وكان غوميز قال خلال اليومين الماضيين: سأعود أسدًا أكثر شراسة عن أي وقت” ، في إشارة إلى نادي جالطا سراي التركي.

وقال اللاعب الفرنسي إن جماهير جالطة سراي تعطيه احترامًا وحبًا لا يمكن تقديره بالأموال، مضيفًا أنه يشتاق لهم ويتمنى العودة إليهم يومًا ما.

ومن جانبه طمأن الكاتب والإعلامي الرياضي حمود القحطاني، جماهير الهلال بشأن آنباء رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الهلال.

وغرد عبر حسابه الشخصي على تويتر: من أجل استقرار الهلال، وعدم تشتت جماهيره بالفترة الشتوية، الأجانب السبعة مستمرين حتى الصيف القادم.