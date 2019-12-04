39 مشروعًا بهندسة جامعة الملك خالد ضمن فعاليات يوم المهندس الثامن

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم صباح أمس، فعالية ” يوم المهندس الثامن “، وذلك في مقر كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بأبها، بحضور عميد الكلية الدكتور إبراهيم بن إدريس فلقي ووكلائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وانطلقت فعاليات يوم المهندس بجلسة نقاش مع مدير التطوير السياحي بمنطقة عسير المهندس سعد ثقفان، وعضو مجلس منطقة عسير حسن الشهري، تم خلالها تقديم نبذة مختصرة عن تجاربهم المهنية في المجال الهندسي، وتناول الحديث أيضًا أهمية الهندسة بمختلف مجالاتها في تحقيق التطوير، وكيفية التعامل مع المعوقات وتخطيها في المستقبل.

بعد ذلك عقد عميد كلية الهندسة الدكتور إبراهيم فلقي لقاءً مفتوحًا مع الطلاب بمشاركة وكلاء ورؤساء أقسام الكلية، للإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب.

كما افتتح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية معرض المشاريع المصاحب، والذي ضم 39 ملصقا بحثيا في مجالات الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والهندسة المدنية، والهندسة الكيميائية، والتي ضمت عدة مشاريع خاصة بطلاب الكلية.

وأشاد ابن دعجم خلال جولته في المعرض المصاحب بمشاريع الطلاب من حيث تنوعها وأهميتها في تطوير وابتكار آليات جديدة تسهم في تحقيق الجامعة للتميز في مجالات الهندسة.

كذلك نظمت وحدة التدريب والخريجين محاكاة للمقابلات الوظيفية تم من خلالها تدريب الخريجين على المقابلة الوظيفية وذلك من خلال إجراء مقابلات يحدد فيها الخريج الرغبة المتقدم عليها، ومن ثم توجيهه لما يناسبه وفق أدائه في المقابلة.