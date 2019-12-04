بالفيديو.. معلومات ومواصفات سيارة 2030 السعودية الوحيدة من نوعها في العالم

الرياض(صدى):

شهدت فعاليات معرض الرياض للسيارات ،الكشف عن سيارة 2030 السعودية الوحيدة من نوعها في العالم ، من تصميم شركة GFG التي سبق وصممت العديد من سيارات لامبورجيني ، وأجدد سيارة صممتها هذه الشركة كانت مخصصة لـ ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود .

وتمثل سيارة 2030 رؤية المملكة المستقبلية لتحصل على هيكل خارجي مطلي باللون الأخضر المستلهم من علم المملكة ، وحصلت على لمسات كثيفة من الكربون فايبر وتميزت بطريقة فتح الأبواب للأعلى مثل المدرعة الحربية ، كما أنها تخلت بالتأكيد عن المرايا الجانبية لتحل بدلاً منها كاميرات بما أننا نتحدث عن سيارة مستقبلية ، وحصلت على جنوط قياس 22 إنش .

تعمل هذه السيارة الوحيدة من نوعها في العالم ذات التصميم المستقبلي المميز بنظام دفع رباعي للعجلات وتحصل على طاقتها من محركين كهربائيين تبلغ قوتهما معاً 511 حصان ، حيث تستطيع اقتحام الرمال والطرق الوعرة .

وتمثل هذه السيارة نسخة ما قبل الإنتاج التجاري وتم بيعها مقابل مبلغ زاد عن 3 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 800 ألف دولار أمريكي خلال المزاد الذي شهده هذا المعرض .

