طرق سهلة لاكتشاف أهم أعطال السيارات

أميرة خالد(صدى):

تمكنت النظم الحديثة من اكتشاف مشاكل السيارة، حيث هناك طرق عديدة لاكتشاف مشاكل السيارات.

ولا يمكن تشغيل السيارة وعدم دوران المحرك، فإنه من المستحسن التحقق من وجود غاز في السيارة وإذا كانت الإجابة بنعم، يجب محاولة اختبار ميزة السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية مثل زمور السيارة.

و اذا كان الزمور لا يعمل، يجب التأكد من وصلات البطارية اذا كانت تحمل شحنات ، اما اذا كانت تحمل شحنات يجب التحقق من سلف السيارة و النقر عليه.

في حين إذا كانت السيارة لا تعمل و لكن محركها يدورو تصدر صوت غريب، يمكن ان يكون المولد لديه خلل ما أو أن البطارية لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالشحن. تأكد ما اذا كان هناك أي أضواء تركت مضيئة أو تحقق من تاريخ البطارية. في هذه الحالة، على السائق محاولة تشغيل السيارة مرة أخرى.

واذا كانت السيارة تتحرك يمينا و يسارا اثناء القيادة، فانه يمكن ان يكوب بسبب عطل في اطارات العجل. لذلك، يجب على السائق التأكد من اطارات العجل ما اذا كانت سليمة و اذا لم يتمكن من العثور على السبب يجب عليه الاتصال بورشة لاصلاح السيارات ذات ثقة.

كما أن فشل تشغيل السيارة يمكن أن يعود لمشكلة في أضواء لوحة القيادة. في هذه الحالة، يمكن اعادة تشغيل السيارة بعد فصل اسلاك السيارة لمدة 10 دقائق ثم اعادة وصلهم. اذا استمرت المشكلة، يجب عليك الالتحاق بالميكانيكي الخاص بك لحل المشكلة.