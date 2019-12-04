وزير الحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية الباكستاني يعقدان اجتماعًا لبحث ترتيبات موسم حج 1441هـ

مكة المكرمة(صدى):

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشؤون حجاج جمهورية باكستان الإسلامية.

عقب ذلك عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية باكستان بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، ومعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي يتم على ضوئها تنظيم قدوم الحجاج القادمين من باكستان وتوفير كافة متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية ، أن وزارة الحج والعمرة تعمل وفق منهجية واضحة للنهوض بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دوما على توفير أرقى الخدمات والإمكانيات لحجاج بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

من جهته أشاد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان بالتطورات التي شهدها موسم الحج الماضي ١٤٤٠ في تقديم الخدمات، منوّهًا بمبادرة طريق مكة التي سهلت على حجاج باكستان القدوم لأداء المناسك براحة واطمئنان.

وقدم معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، على ما يقدمانه من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم، وأضاف : “علاقتنا بكم إسلامية روحية في السراء والضراء وبيننا مواثيق وعهود متينة فلكم جزيل الشكر والامتنان”.