بالفيديو.. خطأ بروتيكولي يضع ترامب وميلانيا في موقف محرج أمام داوننغ ستريت‎‎

لندن(صدى):

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ، لموقف مُحرج عقب وقوفهم عدة دقائق في الشارع أمام مبنى رقم 10 داوننغ ستريتد بسبب خطأ بروتكولي.

وكان الزوجان قد غادرا سيارتهما قبل الوقت المحدد لنزولهما، ليتركا واقفين في البرد، قبيل لقاء رئيس الوزراء البريطاني وقادة العالم .

وظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الذي وصل في وقت مماثل، وهو يودع السيدة الأولى قبل أن يشق طريقه نحو الباب.

ووقف ترامب وزوجته بصمت في انتظار الضوء الأخضر للاقتراب من الباب رقم 10، وخلال هذا الوقت يمكن سماع موسيقى عيد الميلاد بينما يلتقط المصورون صورًا له، ثم تم استدعاء ترامب إلى الأمام ليقترب بسرعة من باب المبنى رقم 10 قبل الدخول على عجل.