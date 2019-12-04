تشييع جثمان الطالبة وعد إلى مثواها الأخير ببيشة
شهد مركز صمخ جنوب بيشة، اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الطالبة وعد محمد الشهراني إلى مثواها الأخير بعد الصلاة عليها.
وكانت الطالبة قد توفيت صباح اليوم، في حادث مروري أثناء ذهابها برفقة زميلاتها إلى المدرسة، حيث أصيبت 4 طالبات والسائق وتوفيت وعد.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6418 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يرحمها و يصبر اهلها و يشفي المصابين
رودي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويغسلها بالماء والثلج والبرد وينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلها دار خير من دارها وأهل خير من أهلها
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4115 ] نشر منذ 6 دقائق
الله ير حمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته