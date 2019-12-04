سخرية ماكرون وجونسون من غياب « ترامب » عن حفل قصر باكنغهام (فيديو)

لندن(صدى):

رصدت عدسات الكاميرات خلال الحفل الذي أقيم في قصر باكنغهام أمس الثلاثاء، حديثًا جانبيًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو.

وأكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الثلاثي تحدثوا حول غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحفل، وهو ما أشاروه خلال اللقاءات الصحفية التي عُقدت على مدار اليوم.

كما تحدث رئيسي الوزراء حول سبب تأخر « ماكرون » عن الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 70 لحلف الناتو، قبل أن يتجهوا بعد ذلك للحديث عن ترامب ليكملا حديثهما بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده ترامب مع ماكرون دون إي أشارة لاسمه، فيما أشار الأخير إلى أنه تأخر عن الحفل بسبب حضوره مؤتمرًا صحفيًا لمدة 40 دقيقة قبل الحفل مباشرة.