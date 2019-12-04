وفاة طالبة وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروري

أبها(صدى):

توفیت طالبة وأصیب 6 أشخاص إثر حادثة مروریة تعرضوا لھا أثناء ذھابھم إلى المدرسة على طریق بیشة – خمیس مشیط بمركز صمخ.

وأوضحت المعلومات الأولية أن الحادث بین مركبتین إحداھا میكروباص (متعھد نقل مدرسي)، یقل عدداً من طالبات ابتدائیة كتنة، والأخرى داتسون یستقلھا طالب من ثانویة صمخ.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث حيث تم تحویل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبدالله في بیشة لتلقي العلاج اللازم.