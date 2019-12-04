الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بجدة

جدة(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأربعاء مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العقيد بندر الشريف بحضور عدد من منسوبيها.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي الإحصائي لأعمال الإدارة وما تم خلاله من ضبطيات وإنجازات وبرامج ومبادرات مشيدا سموه بما يحققه رجال دوريات الأمن وداعيا سموه لمواصلة الجهود وفق توجيهات القيادة الرشيدة والعمل لإنجاح العمل الأمني وتعزيز الجوانب الوقائية للحفاظ على الأمن والاستقرار متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد.

من جهته أعرب العقيد الشريف باسمه ونيابة عن زملائه عن سعادته بلقاء سمو محافظ جدة ، وما استمعوا إليه من توجيهات سديدة لتقديم واجب الخدمة للدين ثم المليك والوطن.