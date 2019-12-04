القضاء ينتصر لـ معضولة عنيزة

عادل الحربي(صدى):

قضت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة عنيزة، بثبوت عضل فتاة عنيزة وصلاح الخاطب الذي تقدّم لها.

وقال محامي الفتاة عبدالرحمن اللاحم: «اللهم لك الحمد اليوم صدر الحكم من محكمة الأحوال الشخصية بعنيزة لصالح موكلتنا بثبوت العضل وصلاح الخاطب الذي تقدم لها، بعد نقض الحكم الأول من المحكمة العليا».

وأضاف: «وبذلك تطوى صفحة مؤلمة من قصص العضل. أنا في غاية السعادة أنني كنت جزءًا من هذه القصة وأنني خدمت هذه السيدة العظيمة معضولة عنيزة».

يذكر أن محكمة العدل العليا كانت قد نقضت القضية، من خلال تحويلها إلى قاضٍ آخر في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة عنيزة.

وكانت قصة الفتاة قد انتشرت بعد حرمان ولي أمرها وهو أخيها، من الزواج من رجل لكون عازف عود ويرى أنه لا يصلح لها.