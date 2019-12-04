تجاهل أردوغان في لندن يعيد مشهد ولي العهد في «10 داونينغ ستريت» للواجهة

لندن(صدى):

تداول ناشطون فيديو لتجاهل استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بشكل رسمي من قِبل رئيس الوزراء البريطاني أمام مقر الرئاسة في 10 داونينغ ستريت في لندن.

وأعاد ذلك ذكرى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعاصمة لندن في مارس 2018م حيث استقبلته وقتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ خارج المقر، بحفاوة وتقدير.

ويأتي ذلك تفسير واضح لأهمية الضيف ومكانة دولته، حيث تحرص الدول على الاهتمام باستقبال ضيوفها المهمين بطريقة لافتة.

والجدير بالذكر أن 10 داونينغ ستريت في لندن، هو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا وقريباً من بيوت البرلمان وسط مدينة لندن.