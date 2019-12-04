نتائج قرعة نهائيات بطولة محمد السادس للأندية الأبطال

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرعة دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية».

وأقيمت القرعة في الرياض، حيث أسفرت عن وقوع الرجاء المغربي في مواجهة ضد الفائز من مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي.

كما شملت القرعة، لقاء بين يلتقي من الاتحاد السكندري والإسماعيلي، مع المتأهل من بين الرجاء ومولودية الجزائر والقوة الجوية في الدور قبل النهائي.

وسيلتقي الفائز من الشباب والشرطة العراقي في نصف النهائي مع المتأهل من بين الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي.

وجاءت النتائج كما يلي:

الشباب ضد الشرطة العراقي (ذهاب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة).

الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي (إياب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة).

الاتحاد السكندري المصري ضد الإسماعيلي المصري (ذهاب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة).

الرجاء المغربي ضد الفائز من مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي (إياب قبل النهائي يقام على أرض الفائز من هذه المباراة).