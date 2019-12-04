الهلال يضم صالح الشهري لصفوفه 

نواف السالم(صدى):

يعتزم نادي الهلال التعاقد بشكل نهائي، مع لاعب الفريق المعار من الرائد، صالح الشهري.

وقررت إدارة الهلال شراء عقد المهاجم صالح الشهري من نادي الرائد، وستقدم العرض الرسمي خلال الفترة المقبلة، ليمثل صفوف الفريق الهلالي وذلك بعد انتهاء إعارته ” .

يذكر أن الهلال أعلن في 19 أغسطس (آب) الماضي، تعاقده رسمياً مع صالح الشهري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويرتبط الشهري بعقد مع الرائد لمدة 3 أعوام، حيث إن إدارة النادي قامت بتجديد عقد مهاجم الفريق حتى عام 2022، قبل الموافقة على رحيله للهلال.