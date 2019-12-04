حلا نورا تتعرض للتهديد .. وتحذر من اشباه الرجال

الرياض(صدى):

كشفت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورا ، عن تعرضها للتهديد من أحد الأشخاص بسبب “هارد ديسك” .

ونشرت حلا نورا صورة نصية جاء فيها: “الفنانة حلا نورا تتعرض للتهديد من أحد الأشخاص بسبب هارديسك. يا ترى شنو فيه هل هارديسك؟ ومنو هالشخص وشنو يعرف عنها؟ الموضوع حقيقة مو مسلسل. لتفاصيل قريبة تابعوني” ، مع التعليق: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت لاحق نشرت نصاً آخر جاء فيه: “بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها. أي بنت أي أم أي زوجة اي بنت مقبلة على الزواج، لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكم أشباه الرجال اللي يتعرضون لكم بالتحرش”.

وتابعت، ما أقدر أقول شي أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعه شكرآ له .