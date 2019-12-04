بالفيديو.. لجين عمران تثير الجدل حول «عصمة المرأة في الزواج»

الرياض(صدى):

أثارت لجين عمران حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد تعليقها على عصمة المرأة في الزواج، خاصة بعدما زادت من حدة الأمر بتغريدتها على «تويتر» التي تبعت تصريحاتها في برنامج «مسايا لجين».

وتحدثت «لجين» عن عصمة المرأة في برنامجها، موضحة أن البعض يسخر من المطالبة بمنح المرأة حق الطلاق، مؤكدين أن ذلك سيكون سببًا لانهيار العديد من الأسر نظرًا لأنها لا تفكر عند الغضب وستتخذ القرار سريعًا.

وأضافت «لجين» في تغريدة لها عبر «تويتر»: «برأيكم وين المشكلة.. اذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها والزوج وافق.. والاثنين متفقين ومبسوطين وما عندهم أي مشكلة؟».

وانهالت التعليقات بين مؤيد ومعارض، لكن البعض أكد أنها على حق ولا بد من تمكين المرأة ومنحها حق إنهاء زواجها بشكل بسيط دون الخوف من أي رد فعل طائش لزوجها.

بينما أكد البعض الآخر أنها تخرق المحظور وتحاول إثارة الجدل مما يسبب رفع حالات الطلاق بشكل كبير.