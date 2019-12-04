« رجيم الهواء » حمية الفنانات لخسارة الوزن

أميرة خالد(صدى):

هناك العديد من أنظمة الحمية الغذائية التي قد تبدو غريبة للبعض، ولكن معظمها أثبت فعاليته في حرق المزيد من الدهون المتراكمة بالجسم، مما ساعد الأشخاص الذي قاموا باتباعها على فقدان الوزن، ومن أبرز هذه الحميات “رجيم الهواء”.

وقال خبراء التغذية ، أنه فكرة فلسفية تقوم على التخيل، وتتطلب من الشخص أن يقوم بإعداد الطعام والجلوس أمامه، ويكتفي فقط باستنشاق رائحته وأن يمسك بالملعقة ويوهم عقله وكأنه يتناول الوجبة، ويعتبر رجيم الهواء من الحميات التي يتبعها معظم الفنانات حول العالم .

وهناك 3 خطوات يجب على الشخص الالتزام بهم عند اتباع رجيم الهواء، وهم: إعداد 3 وجبات يوميًا في موعد محدد، والجلوس أمامها، لاستنشاق رائحتها الزكية دون تناولها ، شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم ، و شرب حساء من الماء والملح بشكل يومي، لتجنب إنخفاض ضغط الدم، بسبب عدم تناول الطعام.

وأوضح الخبراء ، أنه يجب اتباع الخطوات السابقة لمدة تتراوح من يومين إلى 3 أيام، ثم كسره بتناول وجبة منخفضة السعرات الحرارية، بحيث لا تتعدى 600 سعرة حراري على مدار اليوم.

بالرغم من قدرة رجيم الهواء على تحقيق خسارة الوزن بطريقة سريعة جدًا إلى أنه يؤثر سلبًا على الصحة العامة، حيث يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، ومن أبرزها: ( انخفاض ضغط الدم – سرعة في ضربات القلب – هشاشة العظام – التعرض للإغماء المتكرر – صعوبة التركيز – عدم القدرة على بذل مجهود بدني – التوتر – هبوط حاد في الدورة الدموية، قد يؤدي إلى الوفاة ) .