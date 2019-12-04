بالفيديو.. أول رئيسة بلدية للطائف توضح طبيعة عملها وخدمات البلدية النسائية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عبرت المهندسة هنوف البقمى أول رئيسة بلدية في محافظة الطائف ، خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” ، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم لتمكين المرأة، ودفعهم النساء إلى مناصب متقدمة بمختلف الجهات والوزارات.

واعتبرت المهندسة هنوف في حديثها عن طبيعة عملها، أن قرار تعيينها سيساهم في زيادة الإنتاج ويشجع النساء على مراجعة البلديات لإنجاز معاملاتهن ، مؤكده أن كونها أول رئيسة بلدية في الطائف يدفعها إلى تحمل المسؤولية وبذل الجهود ضمن الأمانة لتحقيق أهداف رؤية 2030 .

وقالت رئيسة الفرع النسائي للبلدية في الطائف إن الخدمات التي تقدمها البلدية النسائية تطابق الخدمات المقدمة في البلدية الرجالية، حيث تعمل على مساعدة النساء على إنجاز المعاملات بيسر وسهولة دون تأخير أو مساعدة من أحد.