وظائف شاغرة توفرها إمارة الباحة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إمارة منطقة الباحة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؛ داعية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الأحد ١١ – ٥ – ١٤٤١ هـ .

وأوضحت الإمارة، أنها ستعلن عن أسماء المرشحين بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، لافتة إلى ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.