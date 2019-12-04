مدير مدني عسير يعقد اجتماعا لمناقشة سير العمل مع مدراء الإدارات بالمنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد/ علي بن عبدالله السعوي صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٠٤/٠٧هـ اجتماعاً بمقر مديرية المنطقة مع مدراء الإدارات العامة ومدراء الادارات الميدانية بمحافظات المنطقة لمناقشة سير العمل وسبل تطوير الاداء وآلية تنفيذ خطط الدفاع المدني خلال الفترة القادمة من هذا العام مشدداً كذلك على ضرورة تفعيل جانب السلامة الوقائية من خلال الجولات الميدانية والكشف الوقائي وتطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة على كافة المناشط التجارية ودور ونزل الايواء من فنادق وشقق مفروشة بكل محافظة والمواقع التي تشهد كثافة بشرية كقصور الافراح ونحوها.

وأكد العميد السعوي على كافة مدراء الإدارات بمحافظات المنطقة بأهمية التدريب على رأس العمل لرجال الدفاع المدني واتخاذ كافة التدابير اللازمة خلال الفترة القادمة خصوصاً مع هطول الأمطار ورفع درجة الجاهزية لمواجهة ما يصاحب الامطار عادة من حوادث وحالات طارئة .