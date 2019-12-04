«نجران» تعلق على فيديو تنظيف مدخل أحد الفنادق

نايف السالم(صدى):

علقت أمانة منطقة نجران، على مقطع الفيديو المتداول لتنظيف مدخل أحد الفنادق في المنطقة، مؤكدة أن غسل الرصيف كان ضمن خطة مُسبقة لغسل شارع سعيد بن المسيب.

وقالت الأمانة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إشارة إلى المقطع المنشور، نودّ الإحاطة بأن هناك خطة أُعِدت مسبقًا، ومن ضمنها غسيل أرصفة شارع سعيد بن المسيب الواقع أمام السجن العام، ويتم الغسيل بجميع المواقع المجدولة حسب الخطة».

كما أشارت إلى أنها تقوم حاليًا بالعمل في بعض الطرق الرئيسية بأوقات متأخرة من الليل وفق الخطة، وذلك بتنسيق مسبق مع إدارة المرور وإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن.

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