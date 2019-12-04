إبراهيموفيتش في طريقه إلى ميلان

ماجد محمد(صدى):

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الأربعاء، عن وجهته القادمة، حينما قال أنه سيلعب في فريق يأمل في إعادته لسكة الانتصارات من جديد؛ ليرتبط اسمه بالعودة لفريق ميلان الإيطالي عقب انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وأوضحت تقارير صحافية، أن إدارة ميلان تواصلت في الأيام الماضية مع، مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ولكن الراتب السنوي يعد المشكلة الرئيسية.

وأشارت إلى أن اللاعب توصل لاتفاق نهائي بشأن تعاقده مع فريقه السابق ميلان؛ بينما صرح النجم السويدي عن مستقبله: ” سأنتقل إلى النادي الذي آمل في أن أعيده للانتصارات من جديد، أراكم مرة أخرى في إيطاليا “.