الخضيري : اللبن والزبادي منتهي الصلاحية أفضل للريجيم

أميرة خالد(صدى):

نصح عالم أبحاث المسرطنات البروفيسور فهد الخضيري ، بتناول اللبن والزبادي حتى لو انتهى تاريخ صلاحيته لعدة أيام وتحّمض ، حيث أنه يصبح أفضل وأصّح.

وقال الخضيري ، إن اللبن والزبادي منتهي الصلاحية يصبح مليئاً بالبكتيريا الطبيعية النافعة، وإنزيمات الهضم “البيكوزايم” أو ما يعرف بمجموعة فيتامين (ب)، كما يزيد حمض اللاكتيك المفيد والصحي.

وأضاف ، أن اللبن الرائب “المتحمّض” أقل سعرات حرارية من الحليب الطازج ومن اللبن المنتج حديثاً، مضيفاً أنه كلما زادت حموضة اللبن أو الزبادي كلما قلّت نسبة الدهون ونسبة سكر اللاكتوز، لذا فهو مناسب للحمية والريجيم أكثر من الطازج.