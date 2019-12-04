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بالفيديو.. إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. «إيه أنا بعطي قدوة سيئة»

بالفيديو.. إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. «إيه أنا بعطي قدوة سيئة»
خالد الظفيري(صدى):

في تصرف غريب من نوعه ، أقدم إعلامي كويتي على التدخين على الهواء مباشرة ً بعد خسارة منتخب بلاده أمام البحرين في بطولة كأس الخليج 24 .

وقال “جعفر ” ببرنامج ” وسع صدرك ” المذاع على قناة الشاهد أنه يستأذن إدارة القناة والجمهور في التدخين مشيراً أن التليفزيون الكويتي لا يمنع ذلك .

وأضاف : النيكوتين يسري في دمي ، تقولون تعطي قدوة سيئاً، إيه أنا بعطي قدوة سيئة ، دمرتونا جننتونا ما خلتونا نفرح ، ثم أشعل السيجارة ، وأكمل تقديم الحلقة !


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14588 ] نشر منذ 14 دقيقة

كله من الاربعه😜😊🤣الله يصلحك ويقلع الدخان ولايبلانا

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