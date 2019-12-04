بالفيديو.. إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. «إيه أنا بعطي قدوة سيئة»

خالد الظفيري(صدى):

في تصرف غريب من نوعه ، أقدم إعلامي كويتي على التدخين على الهواء مباشرة ً بعد خسارة منتخب بلاده أمام البحرين في بطولة كأس الخليج 24 .

وقال “جعفر ” ببرنامج ” وسع صدرك ” المذاع على قناة الشاهد أنه يستأذن إدارة القناة والجمهور في التدخين مشيراً أن التليفزيون الكويتي لا يمنع ذلك .

وأضاف : النيكوتين يسري في دمي ، تقولون تعطي قدوة سيئاً، إيه أنا بعطي قدوة سيئة ، دمرتونا جننتونا ما خلتونا نفرح ، ثم أشعل السيجارة ، وأكمل تقديم الحلقة !