«الزكاة والدخل» تكشف عن آلية جديدة للتأكد من نظامية السجائر المتوفرة بالأسواق
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لعموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين ، عن إتاحة آلية للتحقق من نظامية منتجات السجائر المتوفرة بالأسواق ، عبر تطبيق “تحقق” الذي وفرته على متاجر الهواتف الذكية بنظامي “أندرويد” و”آي أو إس”.
وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن السجائر النظامية تكون مختومة بختم الهيئة.
مغرد[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 18 دقيقة
السجا ئر مغشوشه ولا عليها تاريح انتاج ولا دولة التصنيع ولا ن الا جا نب استغلونا اليون ضريت 4 اكراز ما لبوروا ب1320 من البطحا صا روا يبيعونه دبل 4 مرات كيف تصرحون بدخزل منتج ليس عليه تاريخ اولا ولا عليه نسبة النكتين والقطران دخان خشب وبلا ستك كل من يمرض منه فى ذمتم مدخلين دخان مجهول المصدر الا جا نب كسبوا لجيوبهم وانتوا فا غرين انتوا ودخا نكم الا سود
مغرد[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 9 دقائق
الى يبى يشترى مقا بل الدفاع المدنى بالبطحا