مسؤول تركي يفضح «أردوغان»: المقاتلة الحربية أكذوبة

أنقرة(صدى):

كشف إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، عن حقيقة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تصنيع تركيا مقاتلة حربية محلية الصنع TF-X.

وفضح «دمير» خلال مؤتمر الاستراتيجيات الدولية في الصناعات الدفاعية والطيران الذي ينظمه اتحاد مصدري الدفاع والطيران، أكاذيب أردوغان حول هذا الأمر، مؤكدًا أنه أمر «غير واقعي» وتفاؤل مبالغ فيه.

وعلق على أزمة تجميد تسليم تركيا مقاتلات F-35 الأمريكية بسبب صفقة صورايخ الدفاع الجوي الروسية S-400، لافتًا إلى عدم وجود أي وجه شبه بين المقاتلات الأمريكية ومقاتلات S-35 الروسية التي تسعى روسيا لإقناع أنقرة بالحصول عليها سوى في الرقم فقط.

كما أشار إلى أن ما أشيع عن إجراء تجربة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 الشهر الماضي، ما هي إلا تصريحات مُبالَغ فيها، قائلًا «ما حدث هو جزء من عملية التركيب ليس أكثر».

وأوضح أن الطائرة المقاتلة محلية الصنع التي أعلن «أردوغان» عن نهايتها في 2023 لن تُصنع قبل عام 2028، قائلًا «يجب أن تكون آمالنا كبيرة، ولكن لا تكون غير واقعية، نخرج ونقول سيكون لدينا محرك وطائرة محلية الصنع في 2023؛ ولكن هذا تفاؤل مبالغ فيه».