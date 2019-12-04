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بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يبكي بحرقة على زوجته ويروي موقف مؤثر لها

بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يبكي بحرقة على زوجته ويروي موقف مؤثر لها
القاهرة(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤثر للفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم بعد ساعات من إعلان وفاته .

وخلال الفيديو الذي كان ببرنامج “بدون مكياج ” سأله الإعلامي طوني خليفة عن إمكانية أن تحل إمرأة أخرى محل زوجته الراحلة .

وأجاب “عبد الرحيم ” عليه بشكل قاطع قائلاً : لا ماينفعش ، مؤكداً إخلاصه ووفائه لها وأنه من المستحيل أن ينظر لإمرأة أخرى بعدها مهما كانت .

وذكر الفنان الراحل أحد مواقف زوجته الذي جعله متمسكاً بها ، قائلاً أنه تطاول عليها وسبها فردت قائلاً : أنا مش لاقيه حد أكبر منك أشتكيله منك ! ، مؤكداً أنها لم تسئ له أبداً أو تجرحه ، وتحملت صعوبات حياتهما في بدايتها .

وكان الفنان المصري قد توفي صباح أمس الثلاثاء عن عمر 62 عام بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة .


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